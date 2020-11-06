Son dakika haber: Talasgücü Belediyespor tempoyu düşürdü

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL Ligi) mücadele eden Talasgücü Belediyespor, çalışmalarına düşük tempoda devam ediyor. Talas İlçesi'nde bulunan kulüp tesislerinde lig hazırlıklarını sürdüren Talasgücü Belediyespor, 7 gün idman, 3 gün izin şeklinde günde tek antrenman yaparak lige hazırlanıyor.

Önlerinde uzun zaman olduğunu belirten Talasgücü Belediyespor Teknik Patronu Halil Aslan, "Yüksek tempoda çalışıp futbolcuları yormak istemiyoruz. Düşük tempoda futbolcularımızı zinde tutacak bir programla lige hazırlanıyoruz. Çok önceden kadromuzu kurduk ve ilk yüklemeleri yaptık. Şimdi ise bu yüklemeler çerçevesinde daha düşük tempoda çalışmalar yapıyoruz. Ligin başlama tarihinin tam olarak netlik kazanmasının ardından çalışmalarımızın da temposunu yükselteceğiz" diye konuştu.

Talasgücü Belediyespor, lig öncesinde kamp yapacak. Ligin başlamasına 3 hafta kala kamp programı yapacaklarını söyleyen Talasgücü Belediyespor Teknik Patronu Halil Aslan, "Ligin başlama tarihinin net olarak açıklanmasının ardından 3 hafta önce takımı kampa alacağız. Kamp programı başlangıç tarihi kışa denk geleceği için Antalya'da uygulanacak. Kamp yeri olarak Antalya'yı düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ