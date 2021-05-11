Son dakika haber! Taliban başkent Kabil yakınlarındaki bir karargahı ele geçirdi - Son Dakika

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Öte yandan, Taliban'ın bir diğer sözcülerinden Suhail Shaheen, grubun elinde tuttuğu 100'den fazla mahkumun Ramazan Bayramı dolayısıyla salıverildiğini belirtti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid de bölgenin ele geçirildiğini ve askeri teçhizata el konulduğunu açıkladı.

Afgan yetkili Sharifullah Hotak, başkent Kabil'in güneybatısında bulunan Meydan Vardak'a bağlı Nirkh'te bir karargahın Taliban tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Afgan yetkililer, başkent Kabil 'in güneybatısında stratejik öneme sahip bir karargahın Taliban tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

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