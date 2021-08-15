Taliban saldırısından kaçan 84 Afgan askerin, Afganistan sınırını geçerek Özbekistan topraklarına sığındığı bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan sınır koruma birliklerinde görevli 3'ü yaralı toplam 84 askerin dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçtiği kaydedildi.

Özbek makamlarından tıbbi yardım isteyen Afgan askerlerine gerekli tıbbi ve gıda yardımının sağlandığı, geçici olarak bir yere yerleştirildikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Tirmiz-Hayratan Köprüsü'nün Afganistan kısmında sınırı geçmek isteyen Afgan hükümetine bağlı güçlerin toplandığı, Afganistan vatandaşlarına insani yardımın yapılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığının Tirmiz-Hayratan Köprüsü'ndeki durumla ilgili Afganistan tarafıyla yaptığı görüşmelerin sürdüğü, Afganistan sınırları içinde Tirmiz-Mezar-ı Şerif demiryolunda çalışan Özbek vatandaşların ülkeye geri getirildiği dile getirildi.

Özbek-Afgan sınırında kontrollerin sıkılaştırıldığı, gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı, Tirmiz'de, devlet ve güvenlik kurumları yetkililerinden oluşan operasyonel merkezin oluşturulduğu da kaydedildi.

Bazı basın organlarında Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un Özbekistan'a geçtiği ileri sürülürken, Özbek Dışişleri Bakanlığı bu konuya açıklık getirmedi.

Özbekistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre ortak sınırı bulunuyor.

Daha önce de Taliban'ın saldırılarından kaçan 100'den fazla Afganistan askeri Özbekistan topraklarına sığınmıştı.