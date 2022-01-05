Son dakika haber... Taliban yönetimi, eski cumhurbaşkanı Gani'yi öldürme planının olmadığını duyurdu - Son Dakika

Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, eski cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi öldürme planlarının olmadığını söyledi

Birader, devlet televizyon kanalı RTA'ya verdiği demeçte, eski hükümet üyelerinin Taliban korkusundan kaçtığını ancak halbuki hiçbiriyle işlerinin olmadığını belirtti.

Birçok Afgan liderin ve politikacının Afganistan'da normal bir hayat yaşadığını ve halkla görüşmelerini sürdürdüğünü dile getiren Birader, Taliban'ın genel af ilan ettiğini ve kimseye zarar verilmeyeceğini kaydetti.

Birader, "Eski cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etmese de onu öldürme planımız yoktu." dedi.

Taliban geçici hükümetinin kapsayıcı olduğunu belirten Birader, bu hükümette tüm etnik grupların temsilcilerinin olduğunu vurguladı.

Taliban hükümetini itibarsızlaştırmak istemedikleri için eski hükümet üyelerini göreve getirmediklerini dile getiren Birader, onların çoğunun yolsuzluk ve hırsızlık yaptığını öne sürdü.

Birader, "ABD, Doha'da yaptığımız barış görüşmeleri sırasında Afganistan'da ortak bir hükümet kurulması için eski hükümetten de bazı isimleri bize vermişti. Ancak biz kendi aramızda onları hükümete almama kararı aldık." diye konuştu.

Taliban hükümetinin resmi olarak tanınmasını istedi

Uluslararası toplumun Afganistan'a gönderdiği insani yardımlardan dolayı teşekkür eden Birader, bu yardımların yeterli olmadığını, ekonomi ve ticareti geliştirmek için Taliban hükümetini resmi olarak tanımaları gerektiğinin altını çizdi.

Birader, Taliban hükümetinin "Geçici" olduğunu ve bu hükümette azınlık ve çoğunluğun ayırt edilmediğini bildirdi.

Taliban hükümetinde herkesin eğitim hakkına sahip olduğunu aktaran Birader, "Kadınların eğitim alabilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor ve en yakın zamanda onların eğitimi tekrar başlayacaktır." dedi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir ülke Taliban hükümetini resmi olarak tanımadı.

Uluslararası toplumun Taliban hükümetini tanımasının ön koşulları arasında tüm etnik grupları kapsayan kapsayıcı bir hükümetin kurulması, kadın, azınlık haklarının korunması ve eski askerlerin öldürülmemesi ve işkencenin yasaklanması yer alıyor.

Diğer yandan Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ülkeyi terk eden eski cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Eğer ülkeyi terk etmeseydim öldürülebilirdim" açıklamasında bulunmuştu.