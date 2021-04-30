Son dakika haber! Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yoğunluğu - Son Dakika

Son dakika haber! Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yoğunluğu
30.04.2021 16:48
Son dakika haber... Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yoğunluğu İstanbul'da tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yoğunluğu
İSTANBUL - İstanbul'da tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Yurt genelinde 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. İstanbul'da tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçişlerde denetimler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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