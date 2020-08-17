"Tam O An 1. Uluslararası Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında tren seferlerinin durdurulması nedeniyle iptal edildi.

Yarışmanın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Doğu Ekspresi'ne ait seferlerin, tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilmesi nedeniyle, katılımcılarının fotoğraf çekme şansının kalmadığına işaret edildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda yarışmanın iptal edildiği belirtilerek, "Yarışmaya katılım gösteren kişilerin fotoğrafları ve verileri, etik ve telif kuralları gereği Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Onaylı Yarışmalar sisteminden silinecek ve kendilerine bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyunun dikkatine sunarız." ifadelerine yer verildi.