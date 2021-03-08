Son dakika haber... Tamirhanede yangın çıktı, araçlar yanmadan kurtarıldı - Son Dakika

İZMİT'te bir tamirhanede çıkan yangında araçlar, iş yerinin kepenkleri kesilerek dışarı çıkarıldı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Martı Sokak'taki bir tamirhanede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tamir için bekleyen 10 araç, iş yerinin kepenkleri kırılarak dışarı çıkarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangında iş yeri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.