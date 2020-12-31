Son dakika haber! Taner Taşkın: "Gönlümde çocuklar galipti" - Son Dakika

Son dakika haber! Taner Taşkın: "Gönlümde çocuklar galipti"

31.12.2020 00:58
Son dakika haber! Taner Taşkın:

Son dakika spor haberine göre Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Altay'a mağlup olmalarına rağmen gözünde oyuncularının galip olduğunu söyledi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Altay'a mağlup olmalarına rağmen gözünde oyuncularının galip olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig 8. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, konuk ettiği Altay'a 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Rakibimize pozisyon vermedik. Oynadığımız oyunun, vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık. Bugün biz mağlup olduk ama gönlümde çocuklar galipti. Gereken tüm mücadeleyi verdiler. Soyunma odasında onları tebrik ettim, 'Alınlarınızdan öpüyorum' dedim. Önümüzde sadece Giresunspor maçı kaldı. O maçtan da puan ya da puanlar alarak ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Şu ana kadar 30 puan topladık, bütün maçları hak ettik. Şansa maç hiç kazanamadık. İnşallah biz de iyi değilken maç kazanabiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Tuzlaspor, Altay, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Taner Taşkın: 'Gönlümde çocuklar galipti' - Son Dakika Spor


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