Son dakika haber: Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi (2) - Son Dakika
Son dakika haber: Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi (2)
Gelen son dakika haberine göre YAŞAMINI YİTİRDİ Bartın'da, asfaltlama çalışması sırasında kendiliğinden hareket eden asfalt tankerinin altında kalan Karayolları işçisi Sedat Küçükekenci tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Bartın'da, asfaltlama çalışması sırasında kendiliğinden hareket eden asfalt tankerinin altında kalan Karayolları işçisi Sedat Küçükekenci tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
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12.07.2020 01:53:55. #1.13#
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