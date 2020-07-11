Son dakika haber: Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi (2) - Son Dakika

Bartın 'da, asfaltlama çalışması sırasında kendiliğinden hareket eden asfalt tankerinin altında kalan Karayolları işçisi Sedat Küçükekenci tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

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