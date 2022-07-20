Son dakika haber | Tanzanya'da hayvanlardan bulaştığı değerlendirilen hastalık nedeniyle 3 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Tanzanya'da hayvanlardan bulaştığı değerlendirilen hastalık nedeniyle 3 kişi öldü

20.07.2022 15:25
Son dakika haber | Tanzanya'da hayvanlardan bulaştığı değerlendirilen hastalık nedeniyle 3 kişi öldü

Son dakika haberi... Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da ortaya çıkan ve hayvanlardan bulaştığı tespit edilen hastalık nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da ortaya çıkan ve hayvanlardan bulaştığı tespit edilen hastalık nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli önlemler alınarak mücadele edilen hastalığın leptospira interrogans olarak bilinen bakterinin neden olduğu bilgisini paylaştı.

Mwalimu, hayvanlardan bulaşan hastalık nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla vaka tespit ettiklerini belirtti.

Yaban hayatının zarar görmesinin hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşimi artırdığına dikkati çeken Mwalimu, "Burun kanaması belirtileri olan hastalık kemirgenlerden, köpeklerden, antiloplardan ve yabani kuşlardan insanlara bulaşıyor." dedi.

Mwalimu, hükümet olarak salgına karşı halkı bilinçlendirdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Tanzanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tanzanya'da hayvanlardan bulaştığı değerlendirilen hastalık nedeniyle 3 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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