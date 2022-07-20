Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli önlemler alınarak mücadele edilen hastalığın leptospira interrogans olarak bilinen bakterinin neden olduğu bilgisini paylaştı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya 'da ortaya çıkan ve hayvanlardan bulaştığı tespit edilen hastalık nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Tanzanya'da hayvanlardan bulaştığı değerlendirilen hastalık nedeniyle 3 kişi öldü - Son Dakika

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