Son dakika haber... Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı.
17.03.2021 23:49
Son dakika haber... Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı.
Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı.
Tanzanya, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı. - Son Dakika
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