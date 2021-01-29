Son dakika haber: Tanzanyalı belediye başkanı, meclis üyelerine maskelerini çıkarmalarını emretti - Son Dakika

Son dakika haber: Tanzanyalı belediye başkanı, meclis üyelerine maskelerini çıkarmalarını emretti

29.01.2021 12:07
Son dakika haber: Tanzanyalı belediye başkanı, meclis üyelerine maskelerini çıkarmalarını emretti, System.String[]

Son dakika habere göre Tanzanya'da bir şehrin belediye başkanı, bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmadığını ileri sürerek toplantıya katılan meclis üyelerine maskelerini çıkarmalarını emretti.

Tanzanya'da bir şehrin belediye başkanı, bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmadığını ileri sürerek toplantıya katılan meclis üyelerine maskelerini çıkarmalarını emretti.

Kovid-19 salgınını hafife aldığı için eleştirilere maruz kalan ve aşılama planları olmadığını açıklayan Tanzanya yönetimi, şimdi de maske takanlara tepki göstermeye başladı.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Kilimanjaro bölgesinin başkenti Moshi'nin belediye başkanı Juma Raibu Juma, şehirde virüsün olmadığını ileri sürerek toplantıya girdiği meclis üyelerinden maskelerini çıkarmalarını istedi.

Juma, "Oturumumuza başlamadan önce maske takan herkesten ayağa kalkmalarını rica ediyorum. Maskelerinizi çıkarın, şehrimiz güvenli. Ben belediye başkanı olarak maske takmıyorum buna rağmen sizin takıyor olmanız kendinizi çok fazla sevdiğiniz anlamına geliyor." diye konuştu.

Belediye başkanının verdiği sözlü emre tüm meclis üyelerinin uyduğu belirtildi.

"Aşılar tehlikelidir"

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak'ta, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı. Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını yineleyen Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını..." ifadesini kullanmıştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Tanzanya, Citizen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tanzanyalı belediye başkanı, meclis üyelerine maskelerini çıkarmalarını emretti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt         
11:48
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım         
11:01
Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor         
11:01
Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 12:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Tanzanyalı belediye başkanı, meclis üyelerine maskelerini çıkarmalarını emretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei