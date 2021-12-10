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Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı - Son Dakika

Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı

10.12.2021 11:26

KIRKLARELİ'nde yaşayan Şükran Köseoğlu (55) Ankara'dan adına ev alması için banka hesabına 129 bin TL gönderdiği yeğeni E.T.'nin (40) tapuyu daha sonra iade etmediğini iddia ederek tapu iptal ve tescil davası açtı.

KIRKLARELİ'nde yaşayan Şükran Köseoğlu (55) Ankara'dan adına ev alması için banka hesabına 129 bin TL gönderdiği yeğeni E.T.'nin (40) tapuyu daha sonra iade etmediğini iddia ederek tapu iptal ve tescil davası açtı. Mahkeme heyeti, banka dekontunun açıklama kısmı boş olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi. Kararı istinaf mahkemesine taşıyan Köseoğlu, "Kendilerine çok güvendiğim ve öz yeğenim olduğu için dekonta bir şey yazma gereği duymadım" dedi.

Kırklareli'nde yaşayan Şükran Köseoğlu, eşi vefat ettikten sonra evini satıp akrabalarının bulunduğu Ankara'ya yerleşmeye karar verdi. Köseoğlu, 2016 yılında ablası ve yeğenini arayıp Ankara'dan ev almak istediğini söyledi. Yeğeni E.T., uygun bir ev bulduğunu, parayı gönderirse evi kendi üzerine alıp, daha sonra tapuyu iade edebileceğini söyledi. Köseoğlu da bunun üzerine E.T.'nin banka hesabına 129 bin TL gönderdi. Ancak Köseoğlu, daha sonra yeğeni evin tapusunu iade etmediği gerekçesiyle Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali ve tescili davası açtı.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Söz konusu eve tedbir kararı konulurken, E.T., avukatı aracılığıyla dava dosyasına gönderdiği dilekçesinde Şükran Köseoğlu'nun kendisine ev alması için değil borcu olduğu için ödeme yaptığını ileri sürerek, tedbir kararının kaldırılarak davanın reddini talep etti. Mahkeme heyeti de söz konusu ödemeye ilişkin banka dekontunun 'açıklama' bölümünün boş olduğu, ödeme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yazılmadığı ve davacının iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

'GÜVENDİĞİM İÇİN AÇIKLAMAYA BİR ŞEY YAZMADIM'

Şükran Köseoğlu, mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıyarak, karara itiraz etti. Eşinin emekli maaşıyla geçimini sağladığını belirten Köseoğlu, "Kendilerine çok güvendiğim ve öz ablam, öz yeğenim olduğu için dekonta bir şey yazma gereği duymadım. Yeğenim kendi üzerine Ankara Keçiören'den evi alıyor. Bana mesajlarda düğününden sonra evi teslim edeceğini ve tapuyu üzerime geçireceğini söyledi. Ankara'ya geldiğimde evi vermekten vazgeçtiğini ve vermeyeceğini söyledi. Bana yardımcı olacaklarını, ev alacaklarını ve daha rahat edeceğimi söylediler. Beni kandırdılar. 5 yıldır adalet arıyorum. Ben niye yeğenime evimi vereyim? Yeğenim bana nasıl 129 bin TL'yi borç gönderebilir? Hiç çalışmayan bir insan. Ben eşimden kalan evi satarak o parayı gönderdim onlara. Bu evde onların hiçbir hakkı yok" dedi.

'AÇIKLAMA YAZMAMASININ NEDENİ GÜVEN İLİŞKİSİ'

Avukat Murat Sönmez, müvekkili Şükran Köseoğlu'nun parayı gönderirken açıklama yazmamasının sebebinin aralarında bulunan güven ilişkisi olduğunu belirterek, "Parayı gönderirken dekontta açıklama yapmıyor. Açıklama yapmamasının sebebi de güven ilişkisi. Kendisine teslim edileceği söylenen ev kendisine verilmiyor. Bu konuyla alakalı tarafımıza başvuruda bulunuldu. Tapu iptal ve tescil davası açtık. Dosyaya delilleri sunduk. Facebook yazışmaları ve mesajlaşma çıktıları da mevcut. Ama mahkeme ret kararı verdi. Biz şimdi kararı istinafa götürdük. Hukuk mücadelesini sürdüreceğiz" diye konuştu.

Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı
Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı
Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı
Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı

Türk Lirası, Kırklareli, Ankara, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tapu iptal davasında mahkemeden 'açıklamasız dekont' kararı - Son Dakika
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