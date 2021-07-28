Son dakika haber... Tarabya sahilinde metruk binada yangın çıktı - Son Dakika

Tarabya sahilinde metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tarabya sahilinde metruk bir binada akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangın söndürüldü. - İSTANBUL