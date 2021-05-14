Son dakika haber! Tarihi camide Kudüs şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde İsrail tarafından öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kozan'da Hoşkadem Camii'nde gıyabi cenaze namazı öncesinde Kozan Müftüsü Celil Karaca cami cemaatine yaptığı konuşmada, "Bugün Filistin'de kendi topraklarında İsrail terör devleti tarafından zulme uğrayan ve şehit edilen, yerlerinden ve yurtlarından göç etmek zorunda bırakılan Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için bir araya geldik. İsrail'in şehit ettiği kardeşlerimiz için hep birlikte cenaze namazını kılacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı zulme tepki göstererek, "1940'lı yıllarda İsrail bir devlet kurdu ve kurulduğu günden bu yana Müslümanlara kan kusturuyor. İslam aleminin buna dur demesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye güveniyoruz ve gereğinin yapılacağına inanıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ise, "Mescid-i Aksa Kudüs Filistin bizim için onurumuz ilk kıblemizdir. Peygamber efendimizin miraca yükseldiği yerdir. Osmanlı döneminde huzur bulmuştur. İngiltere'nin işgalci yapısı ve son zamanlardaki katliamlar orada huzurun bulması için bir başlangıç olacağına inanıyorum şehitlerimize Allah rahmet eylesin diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çevresi Filistin ve Türk Bayraklarıyla donatılan tarihi camide gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza AK Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, Türk Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek, TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban, STK temsilcileri, Kozan Belediyesi Meclis üyeleri katıldı. - ADANA