Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 1 adet Bizans dönemine ait mezar steli ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi, Çukurağıl mahallesinde M.C.K. ve R.G. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliği olan Bizans dönemine ait 1 adet mezar stelini satmak için müşteri aradıkları duyumu alınması üzerine operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan faaliyet neticesinde bir araçta yapılan aramada 1 adet Bizans dönemine ait mezar steli ele geçirildi. Eser Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgisi bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR