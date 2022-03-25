Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı

25.03.2022 13:17
Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre AYDIN emniyeti tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 36 kişiden, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız dahil 4 kişi tutuklandı.

AYDIN emniyeti tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 36 kişiden, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız dahil 4 kişi tutuklandı. Yıldız'ın, polis ekiplerince durdurulan otomobilde bulunan ve 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, heykeltıraş Donatello'nun 'Davut' heykeline 'sahte' raporu verdiği ancak Ege Üniversitesi'ndeki inceleme sonrası orijinal olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan polis memuru Muhammet Dağ da ifadesinde, heykeli müze müdürü adına satmak için müşteri aradığını itiraf etti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 8 ay önce Kuşadası'nda sit alanlarına yakın inşaat yapmak isteyen kişilerin, Aydın Müze Müdürlüğü Koruma Kurulu'na arazide tarihi eser olup olmadığının tespiti için sondaj başvurusunda bulunduğu ancak Müze Müdürlüğü yetkililerince belli müteahhit ve firmalara yönlendirildikleri ihbarı yapıldı. İhbarda ayrıca Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın rüşvet aldığı da iddia edildi. Söz konusu inşaat alanlarında yapılan sondaj çalışmalarında bulunan, tarihi eser olup olmadığı, varsa üzerinin kapatılıp kapatılmadığı, çıkarıldıysa da ne yapıldığının araştırılması için harekete geçildi. Savcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

'HEYKEL SAHTE, İADE EDİN'  Soruşturma kapsamında, 2 Ocak'ta, Mahsun Y.'nin kullandığı araç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, klima kolisi içinde, Karaman'dan getirildiği belirlenen Donatello'nun 'Davut' isimli heykeli bulundu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykelle ilgili Aydın Müze Müdürlüğü'nden rapor istendiği ancak Müze Müdürlüğü Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrası heykelin sahte olduğu ve sahibine iade edilmesi yönünde rapor hazırlandı. Müze Müdürlüğü'nden 'sahte' raporu gelmesine rağmen polis, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykeli bu defa incelenmek üzere Ege Üniversitesi'ne gönderdi. Üniversitede 2 farklı uzman tarafından incelenen heykelin, tarihi eser olduğu ortaya çıktı. Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın imzası bulunan Donatello'nun 'Davut' heykelinin sahte olduğuna dair rapor, soruşturma dosyasına girdi. Teknik ve fiziki takipler sonrası 21 Mart'ta harekete geçen ekipler, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanları ile aktif görev yapan 2 polis memurunun da bulunduğu 36 kişi, gözaltına alındı. Firari şüphelinin de arandığı bildirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.POLİS MEMURU İTİRAF ETTİMüze Müdürü Yıldız'ın eşi dahil 17 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, Müze Müdür Yardımcısı Erkan D., Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Muhammed Dağ ve Hamdi T. ile Fahrettin K., Emrah A., Mahsun Y., Adem D., Kamil Ç., Hüseyin Ş., Bahattin Y., Halil İbrahim Çelikyön, Mevlana Ş., Aydın U., Süleyman T., Çağlar A., Levent Demirci, Salih G. ve Ünsal K. ise güvenlik önlemleriyle dün adliyeye sevk edildi.'2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'a muhalefet', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakim karşısına çıkarılan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, polis memuru Muhammet Dağ ile Levent Demirci ve Halil İbrahim Çelikyön tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Muhammet Dağ'ın, Karaman'dan getirilen Donatello'nun 'Davut' heykelini Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız adına satmak için müşteri aradığını itiraf ettiği öğrenildi. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2 MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİÖte yandan Aydın Arkeoloji Müzesi envanterindeki tarihi eserler arasında eksik olup olmadığının tespiti için 2 müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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