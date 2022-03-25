Son dakika haber... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

AYDIN emniyeti tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 36 kişiden, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız dahil 4 kişi tutuklandı. Yıldız'ın, polis ekiplerince durdurulan otomobilde bulunan ve 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, heykeltıraş Donatello'nun 'Davut' heykeline 'sahte' raporu verdiği ancak Ege Üniversitesi'ndeki inceleme sonrası orijinal olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan polis memuru Muhammet Dağ da ifadesinde, heykeli müze müdürü adına satmak için müşteri aradığını itiraf etti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 8 ay önce Kuşadası'nda sit alanlarına yakın inşaat yapmak isteyen kişilerin, Aydın Müze Müdürlüğü Koruma Kurulu'na arazide tarihi eser olup olmadığının tespiti için sondaj başvurusunda bulunduğu ancak Müze Müdürlüğü yetkililerince belli müteahhit ve firmalara yönlendirildikleri ihbarı yapıldı. İhbarda ayrıca Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın rüşvet aldığı da iddia edildi. Söz konusu inşaat alanlarında yapılan sondaj çalışmalarında bulunan, tarihi eser olup olmadığı, varsa üzerinin kapatılıp kapatılmadığı, çıkarıldıysa da ne yapıldığının araştırılması için harekete geçildi. Savcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.