Son dakika haber... Tarihi handa yangın, bir anda her yeri duman kapladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tarihi handa yangın, bir anda her yeri duman kapladı

22.04.2022 15:03
Son dakika haber... Tarihi handa yangın, bir anda her yeri duman kapladı

Son dakika haberleri... Edirne'de tarihi handa bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, bir anda her yeri kaplayan duman korku dolu anlar yaşattı.

Edirne'de tarihi handa bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, bir anda her yeri kaplayan duman korku dolu anlar yaşattı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde yer alan Terziler Sokak'taki tarihi handa bulunan bir iş yerinin bacası alev aldı. Tarihi handan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevrede bulunan esnaf, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altında alındı. İş yerinde küçük çapta maddi hasar oluştu. - EDİRNE

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Edirne'deki Tarihi Handa Çıkan Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü Edirne'deki Tarihi Handa Çıkan Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü Edirne'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Edirne'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Edirne, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Tarihi handa yangın, bir anda her yeri duman kapladı - Son Dakika


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