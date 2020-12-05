Son dakika haber: Tarihi Saat Kulesi'nde "kısıtlama" sessizliği

Son dakika haberleri: Konak Meydanı ve saat kulesinin havadan drone görüntüleri Denetim yapan polis ekipleri ve Yunus timlerinden görüntüler Kısıtlama dolayısıyla aç kalmamaları için hayvanları besleyen vatandaşlar Meydanları kontrol eden polis helikopteri İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle...

Konak Meydanı ve saat kulesinin havadan drone görüntüleri Denetim yapan polis ekipleri ve Yunus timlerinden görüntüler Kısıtlama dolayısıyla aç kalmamaları için hayvanları besleyen vatandaşlar Meydanları kontrol eden polis helikopteri İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Son Dakika

Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi

Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı

Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı

Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu

3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı

Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak

HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada