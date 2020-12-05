Son dakika haber: Tarihi Saat Kulesi'nde "kısıtlama" sessizliği - Son Dakika

Son dakika haber: Tarihi Saat Kulesi'nde "kısıtlama" sessizliği
05.12.2020 14:37
Son dakika haberleri: Konak Meydanı ve saat kulesinin havadan drone görüntüleri Denetim yapan polis ekipleri ve Yunus timlerinden görüntüler Kısıtlama dolayısıyla aç kalmamaları için hayvanları besleyen vatandaşlar Meydanları kontrol eden polis helikopteri İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle...
Konak Meydanı ve saat kulesinin havadan drone görüntüleri
Denetim yapan polis ekipleri ve Yunus timlerinden görüntüler
Kısıtlama dolayısıyla aç kalmamaları için hayvanları besleyen vatandaşlar
Meydanları kontrol eden polis helikopteri İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.
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