Son dakika haber! Tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı - Son Dakika

Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yeşilırmak kenarındaki ahşap tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve 3 katlı tarihi konağa yayılan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri de boşalttı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.