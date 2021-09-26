Son dakika haber... TARIM İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI - Son Dakika

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu işçilerden Suriye uyruklu Casım El Sice (60) öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayrancı ilçesi Ambar köyünde bir çiftlikte meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçileri taşıyan Turan Baykara yönetimindeki 42 ABZ 093 plakalı minibüs, çiftlik içinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada işçilerden Suriye uyruklu Casım El Sice öldü, sürücü Baykara ve 19 işçi yaralandı. Yaralı 20 kişi Ayrancı, Karaman ve Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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