Son dakika haber: Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı

10.10.2022 00:58
Son dakika haber: Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 4 tarım işçisi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 4 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Ahmeağa Mahallesi'nde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine gitmekte olan Hamdi T. (68) yönetimindeki 45 KA 5891 plakalı açık kasa kamyonet ile arkasından gelen Kadir A. (44) yönetimindeki 45 J 7678 plakalı işçi minibüsü, Ahmetağa Mahallesi döner kavşakta çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 tarım işçisi, 112 ambulanslarıyla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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