Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde 12 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını belirterek, yaraların en kısa zamanda sarılacağını bildirdi.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, yangından büyük üzüntü duyduğunu aktararak, can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu kaydetti.

Köylülere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Metin, "Yangın nedeniyle meydana gelen zararın tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başlamıştır. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa Kuzfındık köyü için yapılacaktır. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Rabb'im böyle felaketleri bir daha göstermesin." ifadelerini kullandı.