Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, orman yangınlarıyla ilgili, "İnşallah başımıza böyle bir felaket tekrar gelmez ama önümüzdeki günler çok kritik, bu nedenle hepimiz tetikte olacağız. Şu an ülke olarak tek vücut olmuş haldeyiz." dedi.

Işıkgece, 28 Temmuz'da çıkan ve dün kontrol altına alınan kentteki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Daha sonra Yangın Yönetim Merkezine geçen Işıkgece, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan yangınla ilgili bilgi aldı.

Işıkgece, burada yaptığı konuşmada, yaraların hemen sarılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Halkımız da son derece umutlu. İnşallah başımıza böyle bir felaket tekrar gelmez ama önümüzdeki günler çok kritik, bu nedenle hepimiz tetikte olacağız. Şu an ülke olarak tek vücut olmuş haldeyiz. Bunu başka bir ülkede göremeyiz. Su getireninden, teknik imkanlarını seferber edip ayağımıza getirenlere kadar herkese çok teşekkür ederim. Zor bir sınavı hep beraber geçtik."

Işıkgece, daha sonra yangınla mücadelede görev alan orman işçileri ve Türk Kızılay çalışanlarına teşekkür etti.

AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık da Bakan Yardımcısı Işıkgece'ye ziyaretinde eşlik etti.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü yakınlarına kadar yayılmıştı. Yangın dün kontrol altına alınmıştı.