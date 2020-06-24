Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin sağanağın etkili olduğu Mengen'de incelemede bulundu - Son Dakika

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin sağanağın etkili olduğu Mengen'de incelemede bulundu

Son dakika güncel haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Bolu'nun Mengen ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Bolu'nun Mengen ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Metin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Mengen Çayı'nı destekleyen iki küçük derede yaşanan taşkınlar nedeniyle su baskınlarının meydana geldiğini, can kaybı ve büyük bir hasarın olmadığını söyledi.

Son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde sel felaketleri meydana geldiğine işaret eden Metin, "Üzücü hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. Pazartesi günü Bursa'nın Budaklı köyündeydik. Orada da ciddi bir sel felaketi meydana geldi. Tedbirimizi almak zorundayız." diye konuştu.

Metin, incelemeler neticesinde iki küçük derede ıslah çalışması yapılacağını anlatarak şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak dereleri temizleyeceğiz. Bundan sonra su debisinin yükselmemesini sağlayacak çalışmalar yapacağız. Tarım İl Müdürlüğü olarak vatandaşın tarım arazisinde meydana gelen hasarı tespit edip ona göre tazminat konusunda destek vereceğiz. Mengen merkezi etkileyen bu tür unsurları ortadan kaldırmış olacağız."

Selin bir afet olduğuna dikkati çeken Metin, "Siz ne kadar tedbir alırsanız alın, ciddi bir doğa olayı. Yoğun bir yağış sonrasında özellikle bu tip birikimlerden kaynaklı su depolanıyor ve suyun depolandığı kısım patlayınca çok büyük bir su kütlesi bulunduğu bölgeyi alıp götürüyor. Devlet Su İşleri olarak seli önleyici tedbirler noktasında Türkiye'nin her tarafında ıslah çalışmalarımız var. Çok güzel bir planımız var. Bu plan dahilinde tüm Türkiye'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Bolu'nun ilçelerinde ve köylerinde de bu tip felaketlerin olma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde önlemlerimizi aldık ve alamaya da devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin sağanağın etkili olduğu Mengen'de incelemede bulundu - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:47:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin sağanağın etkili olduğu Mengen'de incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]