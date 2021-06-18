Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, "Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı"na katıldı - Son Dakika

Aksaray Valiliği ile KOP'un ortaklaşa düzenlediği, "Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı"nın ikinci gününe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile tarihçi yazar İlber Ortaylı katıldı.

Güzelyurt ilçesi Yaprakhisar Kamp Alanını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, burada yaptığı konuşmada, bu etkinlikte üretmek için hayal etmenin ana tema olarak işlendiğini söyledi.

Üretilen en kıymetli şeyin ise her zaman bilgi olduğunu anlatan Tunç, şöyle konuştu:

"Bilgiyi temel alan ve bilgi esaslı üretimler ahlakla birleştiğinde insanlara fayda sağlamıştır. Ahlaka dayanan bir üretim mahluka da faydalı olmuştur. Her türlü tarımsal ve gıda üretimini bu çerçevede ele almamız gerekiyor. Fıtrata uygun üretmek konusunda sahip olduğumuz inanç ve geçmiş mirasımız bize rehberlik etmektedir. Mevzuat çalışmalarımızda da buna dikkat etmek zorundayız. Pandemi hala dünyamızda gündemin ilk sıralarını işgal etmektedir. Dünyada bu pandemiden en fazla etkilenen sektör tarım ve gıda oldu. Ancak Türkiye olarak bu süreci devlet ve vatandaş iş birliğiyle başarıyla yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz."

Kampa katılan tarihçi yazar İlber Ortaylı ise arkeolojik kazıları, gezileri ve tarih eğitiminin yazarlık için çok önemli olduğunu söyledi.

Yazabilmek için ortam değişmesi gerektiğini ve yeni olan dünyayı tanımak gerektiğini aktaran Ortaylı, şunları kaydetti:

"Yazarlık için bu gibi kamplar çok faydalı bir girişim. Bunların sayılarının artırarak devam edilmesi ve yayılması gerekir. Türkçeyi herkes kendi öğrenecek ve geliştirecek. Bizim millet lügat çevirmeyi de bilmiyor. Yazarlık için gezmek çok önemli, gezeceksiniz. Görmek, bir şeyi karşılaştırmak bile insanı çok açar. Bu yapılması gereken bir şey. Türkiye bunu yapmamış."