Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Yangına 2...
Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:21
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Yangına 2... - Son Dakika
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