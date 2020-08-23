Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : "( Giresun 'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı."

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:57

Kaynak: AA

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