Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Iğdır'da - Son Dakika

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Iğdır'da

IĞDIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıirahim, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Iğdır il Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır il Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, AK Parti Iğdır il Başkanı Ali Kemal Ayaz ve çok sayıda protokol üyeleri tarafından karşılanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk programına Iğdır Valiliği'ne gelerek başladı. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Pakdemirli daha sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açılış programına katıldı.