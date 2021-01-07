Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: " IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş... - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: " IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş...

07.01.2021 11:49
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli:

Son dakika haberler: Bakan Pakdemirli: " IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş yapabilme imkanı sağladığımızı da söylemek istiyorum"

Bakan Pakdemirli: " IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş yapabilme imkanı sağladığımızı da söylemek istiyorum" - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: ' IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş... - Son Dakika


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