Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: " IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş...
07.01.2021 11:49
Son dakika haberler: Bakan Pakdemirli: " IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş yapabilme imkanı sağladığımızı da söylemek istiyorum"
Bakan Pakdemirli: " IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş yapabilme imkanı sağladığımızı da söylemek istiyorum" - ANKARA
Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: ' IPARD Programı boyunca yatırımcılarımıza, toplam 1,8 Milyar Lira vergi muafiyeti uygulayarak, daha az maliyetle daha çok iş... - Son Dakika
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