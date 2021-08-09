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Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)

09.08.2021 21:31
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1), System.String[]

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştıklarını, bunlardan 267'sinin kontrol altında olduğunu, üçüyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştıklarını, bunlardan 267'sinin kontrol altında olduğunu, üçüyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Burada orman işçilerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Pakdemirli, 13 gündür orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesini sürdüğünü dile getiren Pakdemirli, "53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, bunun 267'si kontrol altında. İki ilimizde üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor. Devam eden Muğla'da Köyceğiz ve Milas yangınları, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor. Yatağan, Kavaklıdere, Karaköy, Antalya Kaş yangınları kontrol altına alındı. Ayrıca 206 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı." diye konuştu.

Devam eden yangınlarda 15 uçak, 9 İHA, 64 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz, su tankeri, 430 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle devam ettiklerini anlatan Pakdemirli, filolarında şu anda 15 uçak ve 64 helikopter olduğunu bildirdi.

Orman teşkilatında ise 3 amfibik uçak, 39 helikopter ve bir insansız helikopterin olduğunu aktaran Pakdemirli, 10 tane de jandarmaya ait helikopterle yangınlara müdahale edildiğini dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın yangın söndürme hava aracı talebi olduğuna işaret eden Pakdemirli, ?"Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz. İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak." dedi.

"Ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak"

Muğla'daki yangınlara müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerin de önemine işaret etti. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceğini söyledi.

Yangının söndürüldüğü yerlerde hasar tespit çalışması yapıldığına değinen Pakdemirli, "9 ilde 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı. Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördü. Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz. Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.

Ormanları korumak için her zaman ekim ve dikimlerde yangın kontrol alanları oluşturduklarını belirten Pakdemirli, "Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimizin daha geniş olması için çabamız olacak." ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin endişe etmemesini isteyen Pakdemirli, "Ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak." dedi.

Yangından zarar gören vatandaşa destek olacaklarını vurgulayan Pakdemirli "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Bekir Pakdemirli, Marmaris, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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