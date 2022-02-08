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Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Özbekistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü - Son Dakika

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Özbekistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü

08.02.2022 17:38
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Özbekistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Özbekistan'da faaliyet yapan Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Özbekistan'da faaliyet yapan Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Pakdemirli, temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te, Özbekistan'da yerleşik olarak faaliyet gösteren Türk iş insanları ile buluştu. Toplantıda Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ve Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu.

Bakan Pakdemirli, toplantıda, bugüne kadar tarım alanında Özbekistan'a yapılan en kapsamlı ve geniş katılımlı ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydederek, Özbekistan'ın kendileri için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Hocayev de Pakdemirli'nin geniş bir heyetle geldiği Özbekistan'da ilk toplantısını ülkede faaliyet yapan iş adamlarıyla yaptığına dikkati çekerek, bu toplantıda iş adamlarını ilgilendiren çeşitli meseleleri ele alacaklarını aktardı.

İş insanlarının sahada karşılaştığı sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda sorunların giderilmesine ilişkin meseleler görüşüldü. Toplantıdan çıkan sonuçların yarın yapılacak heyetler arası görüşmelerde ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda, Özbekistan'ın gıda güvenliği, tarımsal Ar-Ge konuları ile teknik alanda iş birliği meseleleri de gözden geçirildi.

100'den fazla iş insanının katıldığı toplantıda Türkiye'den geniş bir heyetle katılan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Özbekistan Tarım Bakanlığı üst düzey yetkilileri de yer aldı.

Pakdemirli, bugün ayrıca Taşkent Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Olgan Bekar ile bir araya geldi.

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Bekir Pakdemirli, Özbekistan, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Özbekistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Özbekistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü - Son Dakika
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