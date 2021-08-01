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Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım

01.08.2021 00:20

Yaklaşık 4 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yangın bölgesinde bulunan ve sık sık vatandaşları bilgilendiren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bir tehlikeye dikkat çekerek, "Yangının söndürülmesinin zor olduğu durumla karşı karşıyayız. Bugün saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmalıyız. Sabah çalışmalarımızı bu duruma göre koordine edeceğiz" dedi.

Türkiye günlerdir orman yangınlarını söndürmek için canla başla mücadele verirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede gelişmeleri yakından takip ediyor. Sık sık vatandaşları bilgilendiren Bakan Pakdemirli, merak edilen sorulara da yanıt verdi.

"NEM ORANI DÜŞÜYOR"

Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili son durum hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "40 derece sıcaklık, 50 kilometre ve üzerinde esen rüzgarlar, düşük nemle yangının söndürülmesi zor olduğu şartlarla karşılaşacağız. Bugün öğlen 12.00'den itibaren nem burada yüzde 10'lara düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"BİZİM KADAR TEKNOLOJİ KURUM YOKTUR"

"Aktif sahada tüm teknoloji kullanan bir kurumuz. Kamu da bizim kadar teknoloji kullanan kurum yoktur. Bu yangınlarla ilgili kararları aldık. İlgili arkadaşlara gönderdik. Bizim tabi ki yangınla ilgili yoğun bir gündemle karşı karşıyayız.

NEDEN BU KADAR YANGIN VAR?

5 ila 10 tanesi büyük yangın olur. 20-30 tane yangın da medyaya haber olacak şekilde olur. Ama 3000 bine yakın yakınla ekiplerimiz her sene mücadele eder. Bu sene maalesef hava şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı 10 tane büyük yangını 3-4 gündür sahada koordine etmeye gayret gösterdik.

Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım

9 YANGIN DEVAM EDİYOR

Yangınların da tabi ki çok sayıda yangının olmasının sebebi bu. Eksik bir şey var mıdır? gibi sorular vatandaşlarımızın aklına gelebilir. En çok personel barındıran orman teşkilatlarından bir tanesidir. 107 tane yangın çıktı. Bunun 98 tanesi kontrol altında. 9 tanesinde yangınlar devam ediyor.

"ADANA'DAKİ TÜM YANGINLAR KONTROL ALTINDA"

Ekiplerimiz yorgun ama son derece motive bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Antalya, Manavgat, Gündoğmuş'ta yangınlar devam ediyor. Ciddi durum buralarda devam ediyor. Gelişmeler oldukça açıklama yapacağız. Silifke'de bir yangın var. İyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki 3 yangın da çok büyük yangındı. Muğla'da 4 yangın var. Bodrum ve Milas'a araç takviyesiyle buradaki güçler ile birlikte netice alma gayreti içinde olacağız.

Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım

"DÜNYADA AZ BULUNUR BİR UÇAK FİLOSUNA SAHİBİZ"

İhtiyaca göre gelen araçlara göre duruma göre yangın bölgelerine yolluyoruz. Tüm komşularımız yangınlarda elimizde bulunan ihtiyaç fazlası olan tüm hava araçlarımızı teklif ediyoruz. Uçak olarak dünyada az bulunur bir filo sahibiyiz. En güçlü hava filosuna sahibiz. Akdeniz coğrafyasının da en güçlü filolarından bir tanesidir. En kalabalık teşkilatlardan da bir tanesidir.

"SİYASETİN TİYATRO OLDUĞUNU İYİ BİLİRİM"

Bu elim olay üzerinden siyaset yapılması, başta teşkilatımı üzüyor. Siyasetin tiyatro olduğunu iyi bilirim. Allah'ın izniyle kimse moralimizi bozamaz. Sivil ve Orman teşkilatından şehitlerimizin olduğu bir dönemde morallerini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bedenlerini siper eden arkadaşlarımız bugün de Marmaris'te 14-15 arkadaşımız büyük tehlike atlattılar. Teşkilatımız çok motive çalışıyor, dünyanın en iyilerinden biri. 3 günde 98 yangını kontrol altına almak her babayiğidin harcı değildir. İstismarcılara seslenmek istiyorum, siyasi istismarcılara sesleniyorum. Türkiye orman yangınlarında dünyanın en iyilerinden biri. Bizi ekimizi ve milletimizi mücadelemizden alı koyamayacaksınız. 1 giden fidanımız karşılığında bin fidan dikeceğiz. Hiç merak etmeyin, en kısa zamanda kalan yangınlarla neticeyi alıyor olacağız.

Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım

"THK İLE SORUNUMUZ YOK"

Eskiye rağbet olsa bit pazarında yağmur yağardı. Biz ciddi işlerle uğraşıyoruz. Bize sahada her ekipmanın en iyisi gerekir. Şimdi miladını doldurmuş, uçmakta zorlanan ekipmanla teşkilatımız bir karar aldı. Ben de arkasında durdum. Bizim THK ile hiçbir sorunumuz olmaz. Şuan orman teşkilatımız niye THK ile çalışıyor o zaman. Bizim kurumlarla da bir problemimiz olmaz. THK'nın 2 tane önemli müşterisi var. Biri sağlık Bakanlığı diğeri de orman teşkilatı.

"MİLADINI DOLDURMUŞ UÇAĞI KULLANAMAYIZ"

Bizim gerçekten işimiz zor bir iş. Dünyanın en iyileriyle çalışıyoruz. İHA'larla çalışıyoruz. Ama artık eskimiş, miladını doldurmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Çünkü 1 ağaca para biçemeyiz. Lütfen bunu herkesin anlaması gerekiyor.

Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım

"'BU UÇAKLARA BİNMEYİZ' DEDİLER"

Bugün itibarıyla şu eksiktir, bu eksiktir dememiz söz konusu olamaz. Tüm teşkilatlar kendilerine ortalama seviyede bir yangın istatistiğiyle karşılaşacağı için kendini yapılandırır. Biz de kendimizi yapılandırdık. Uçaklarımız bir yandan uyduyla İHA'larla bağlantılı. Bunların hiçbiri saydığınız eski uçaklarda yok. Teşkilatım da bunu uygun bulmuyordu. Orman memurları, 'Bu uçaklara binmeyiz, isterseniz bizi atın' dediler. Bundan sonra THK ile ilgili sorulara da cevap vermeyeceğim. Biz en iyi teknolojiyi kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye fukara bir ülke değildir. Türkiye eski Türkiye değildir. Hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz ne de eksik teçhizatımız vardır.

Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım
Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım - Son Dakika
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