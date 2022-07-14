Son dakika haber | Bakan Kirişci: "Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alarak, artık tehlike arz edemez hale getirmiş... - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakan Kirişci: "Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alarak, artık tehlike arz edemez hale getirmiş...

14.07.2022 12:34

Son dakika gelişmesine göre Bakan Kirişci: "Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alarak, artık tehlike arz edemez hale getirmiş olmaktan dolayı gerçekten hepimiz çok mutluyuz" -"Bu mutlu anı bize yaşatan savaşçıları, o cengaverleri, TOMA'nın kullanıcısını, iş...

Bakan Kirişci: "Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alarak, artık tehlike arz edemez hale getirmiş olmaktan dolayı gerçekten hepimiz çok mutluyuz"

-"Bu mutlu anı bize yaşatan savaşçıları, o cengaverleri, TOMA'nın kullanıcısını, iş makinelerimizin operatörlerini ve tüm sahada çalışan kardeşlerimizi buradan tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum"

"Vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları bunların tespitleri ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi bu zararlar karşılanacaktır"

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın trafodan çıkmış

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Datça Emecik Orman İşletme Şefliği'nde yapılan basın açıklamasında Datça'daki orman yangının kontrol altına alındığını, yangının trafodan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Bakan Kirişçi açıklamasında, " AFAD'ın koordinasyonunda Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile bu çalışma ile yangın kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları başlamış ve sürdürülecektir. Yangında 300 hektar zarar görmüş, 400 hektar tarım alanı da zarar görmüştür. 450 hane ve 3520 vatandaşımız uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı, toplam 10 ev zarar görmüştür. Can kaybımız çok şükür olmamıştır. Diğer canlarımız için de hassasiyet gösterilmiştir. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilenmiştir. Yangından 22 kişi etkilenmiş, 13 kişi taburcu edilmiştir. Kocadağ bölgesinde 500 yaban keçisi kurtarılmıştır. Bunlar bizim en büyük tesellimizdir. Maddi kayıplar telafi edilebilir. 24 saat önce bu hadise başladığında sıcaklık, rutubet ve rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların zor geçmesine neden olmuştur. Alanın bulunduğu coğrafya zor bir yapıya sahiptir. Bu zorluklara rağmen 24 saat sürmeden kontrol altına alınmıştır. Bu çalışmada 1 adet İHA, 12 uçak, 29 helikopter görev aldı. Toplamda 48 adet hava aracı aktif olarak kullanıldı. Çalışmalara 194'ü arazöz olmak üzere 576 araç katılmıştır. 2 bin 170 personel bu çalışmalara katılmıştır. 136 gönüllü etkin olarak çalışmalara katılmıştır" dedi.

"Vatandaşların zararı karşılanacak"

Bakan Kirişçi açıklamasının devamında "Öncelikle vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları bunların tespitleri ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi bu zararlar karşılanacaktır" diye konuştu.

"Gece görüşlü araçlarımız görevlerini gerçekleştirmiştir"

"Orman Genel Müdürlüğümüz tüm yönleri ile yeterli düzeydedir" diyerek sözlerine devam eden Bakan Kirişçi, "Bir noktanın altını çiziyorum. Dün itibari ile gece görüş yapan araçlarımız görevlerini gerçekleştirmiştir. Bizim için asıl olan hava araçları orman savaşçılarının işini kolaylaştıran önemli araçlardır. Önemli olan ormanın içindeki çalışanlarımızdır. Gece bu arkadaşlara destek verilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile bu oluşturulan envanterin tamamı yenilenmiştir. Bir önceki yıla göre bu yıl çok ciddi bir destek sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"Yangın trafodan çıkmış"

Yangını 24 saatten kısa bir sürede kontrol altına almaktan mutlu olduklarını açıklayan Bakan Kirişçi, "Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alarak, artık tehlike arz edemez hale getirmiş olmaktan dolayı gerçekten hepimiz çok mutluyuz. Bizim için en mutlu an. Bu mutlu anı bize yaşatan savaşçıları, o cengaverleri, TOMA'nın kullanıcısını, iş makinelerimizin operatörlerini ve tüm sahada çalışan kardeşlerimizi buradan tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

YORUMLAR
500
Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu Son dakika haberi | Bakan Kirişci: 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz' Son dakika haberi | Bakan Kirişci: 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bakan Kirişci: 'Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alarak, artık tehlike arz edemez hale getirmiş... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
13:18 ABD enflasyon verilerini açıkladı, dolar 17.50'yi aştı
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 13:34:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Kirişci: "Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alarak, artık tehlike arz edemez hale getirmiş... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement