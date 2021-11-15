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Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı

15.11.2021 20:17

Son dakika haber: - Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı Bakan Pakdemirli toplantıya telekonferans sistemiyle bağlandı 22 ilin tarım yöneticileri Erzurum'da toplandı Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare...

- Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı

Bakan Pakdemirli toplantıya telekonferans sistemiyle bağlandı

22 ilin tarım yöneticileri Erzurum'da toplandı

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı.

Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce organize edilen ve 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün sürecek toplantıya Doğu Anadolu Bölgesi'nden 22 ilin yöneticileri katılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin tele konferans yöntemiyle katıldığı toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adnan Dinç, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, 22 ilden gelen tarım il müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare toplantısı İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlk konuşmayı Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar yaptı.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar konuşmasında "Erzurum ili olarak 16 milyon dekar mera varlığı, 480 bin hektar işlenebilir tarım arazisi, Bir milyon 800 bin büyük ve küçükbaş hayvan varlığı, yaklaşık olarak 10 Milyar TL. Tarımsal değeri ile büyük potansiyele sahip bir ildir. Bizlere gösterilen hedefler doğrultusunda, potansiyelimize katma değer oluşturma, işletmelerin karlılık ve sürdürülebilir tarım yapmalarını sağlama, bitkisel ve hayvansal ürünlerin artırılması, halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için mesai harcıyoruz. Bizlere desteklerinden dolayı başka Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, genel müdürlerimize ve bizlerin yanında olan çiftçilerimize, bürokratlarımıza, teşekkür ederim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç konuşmasında "Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü olarak 11-19 Ocak 2021 tarihlerinde taşrada il ve bölge müdürlerimizle pandemi nedeniyle uzaktan istişare toplantısı gerçekleştirdik. O tarihlerde yapılan toplantının ana teması olarak bu gün Erzurum'da gerçekleştirilen toplantının temellerini attık. Doğu Anadolu gibi coğrafyası zor bir bölgede insan ve kaynak olarak kıt bölgemizde kısıtlı imkanlarla güzel hizmetler sunuyorlar. Bakanlık olarak taşra uç beylerimiz vatandaşın daima var olan imkanlarla yanında olacak. Taşrada en zor görevi ifa eden bir teşkilat konumundayız" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de konuşmasında " Bölge bir faaliyetin şehrimizde yapılmış olmasından son derece memnun olduğumu bildiririm. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önemli bir toplantısı yapılıyor. Pandemi, kuraklık, iklim değişiklikleri, gıda olmazsa olmaz kendi kendimize yetmeyi öğrenmeliyiz. Ekim alanları gittikçe daralıyor. Ziraat mühendisleri sayılı iken şimdi bu sayı arttı ki memnun oluyoruz. Belediye olarak makine kiralaması yapıp çiftçimizin emrine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise "2 bin rakımlı zirvede yaşıyoruz. Biz Çukurova, Ege veya Antalya değiliz ama bizim de kendimize has özelliklerimiz var, toprak yapısı çok özel, verimli bir ovada bulunuyoruz. Buranın özelliklerine uygun tarım yapılması lazım. Erzurum hayvancılık ili, Erzurum tarım ili, doğrudan gelir olarak her yıl 300 milyon bu müthiş bir süspansiyon ama bu para uçup gidiyor, bundan yararlanmak lazım, bu konuyu da bu toplantıda konuşulursa memnun olarak. Biz çiftçilerimizin emrindeyiz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli video konferans yoluyla toplantıya katıldı. Bakan Pakdemirli en kısa zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini belirterek toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Erzurum'da başladı

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı 'Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı' Erzurum'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı" Erzurum'da başladı - Son Dakika
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