Bakanlıktan, çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme - Son Dakika

Bakanlıktan, çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yayınlanan ve meyve suyu yapılacağı iddia edilen çürük elmaların bulunduğu videoyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattı'na yönlendirebilirsiniz ifadelerine yer verildi.