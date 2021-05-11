Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığından Çin'den salatalık ithalatı yapıldığına ilişkin iddialara yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çin'den salatalık ithalatı yapıldığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, dünya salatalık üretiminde 1,9 milyon ton üretim ile dünya ikincisi olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye'de 2019-2020 piyasa döneminde, söz konusu ürüne yönelik yeterliliğin yüzde 107,9 olarak gerçekleştiği kaydedilerek, "Salatalık ithalatında gümrük vergisi yüzde 29,7 oranında uygulanmaktadır. Sosyal medyada Çin'den salatalık ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin'den ithalatımız bulunmamaktadır." bilgisine yer verildi.