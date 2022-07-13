Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanlığından Datça orman yangını açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanlığından Datça orman yangını açıklaması

13.07.2022 22:53
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanlığından Datça orman yangını açıklaması

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığından Datça'daki orman yangını hakkında yapılan açıklamada, "Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından Datça'daki orman yangını hakkında yapılan açıklamada, "Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve bin 138 personel görev alıyor. İHA'ların da görev yaptığı yangını söndürmek için ormanın kahramanları cansiparane çalışıyor." - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor Son dakika haber! Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (5) Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (5)
Kaynak: İHA

Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanlığından Datça orman yangını açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 22:59:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanlığından Datça orman yangını açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement