Cenaze töreninden görüntüler

Muharrem Zengin'in evinin önünde helallik alınması

Anne Birgül Zengin ve yakınlarının ağıtları

Anne Birgül Zengin'in konuşmaları

Cenaze namazı ve imamın konuşması

Cenaze namazından sonra tabutun taşınması MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolunda ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin'in cenazesi, ilçeye bağlı Kestelli Mahallesinde toprağa verildi. Anne Birgül Zengin ile baba Suat Zengin, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.