Cenaze töreninden görüntüler
Muharrem Zengin'in evinin önünde helallik alınması
Anne Birgül Zengin ve yakınlarının ağıtları
Anne Birgül Zengin'in konuşmaları
Cenaze namazı ve imamın konuşması
Cenaze namazından sonra tabutun taşınması MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolunda ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin'in cenazesi, ilçeye bağlı Kestelli Mahallesinde toprağa verildi. Anne Birgül Zengin ile baba Suat Zengin, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: AA
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