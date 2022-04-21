Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı

21.04.2022 10:57
Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Menemen ilçesinde, tarlasında av tüfeğiyle öldürülen Yıldırım Ekinci'nin (86) cinayet şüphelisi İ.A. (29), olaydan 15 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, tarlasında av tüfeğiyle öldürülen Yıldırım Ekinci'nin (86) cinayet şüphelisi İ.A. (29), olaydan 15 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.

Menemen'in kırsal Yahşelli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yıldırım Ekinci, 11 Ocak 2021'de tarlasında av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu. Olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nden oluşan özel ekip kuruldu. Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularında, şüphelilerden İ.A., aralarındaki husumet nedeniyle Ekinci'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.Diğer şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı
Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı
Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı
Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı
Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı
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Jandarma, Menemen, Cinayet, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tarlada öldürülmüştü, cinayet şüphelisi 15 ay sonra yakalandı - Son Dakika


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