Son dakika haber... Tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi (2)

12.04.2022 13:37
Son dakika haber... Tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi (2)

Son dakika haberlerine göre TEK KURŞUNLA ÖLMÜŞLERIğdır'da, Halfeli beldesinde silahla vurulan Yaşar Karadağ ve Kemal Kara'ın tek kurşunla öldürüldüğü üzerinde durulduğu belirtildi.

TEK KURŞUNLA ÖLMÜŞLER

Iğdır'da, Halfeli beldesinde silahla vurulan Yaşar Karadağ ve Kemal Kara'ın tek kurşunla öldürüldüğü üzerinde durulduğu belirtildi. Araziden geçen yolda, aynı motosikletle ilerlerken atılan kurşunlardan birinin Yaşar Karadağ'ın kalbine, Kemal Kara'nın da ciğerine isabet ettiği ifade edildi. Ayrıca motosiklete de 4 kurşunun isabet ettiği saptandı.


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Yaşar Karadağ, Kemal Kara, Halfeli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi (2) - Son Dakika
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