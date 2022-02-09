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Son dakika haber: Tarladaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: Tarladaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

09.02.2022 14:11
Son dakika haber: Tarladaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarım arazisinde tartıştığı kişi tarafından boğazından silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarım arazisinde tartıştığı kişi tarafından boğazından silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli'nin Barbaros Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde M.T. ile H.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E., tabancayla M.T.'ye ateş etti. Boğazından yaralanan M.T. kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan M.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri H.E.'yi gözaltına alırken, suç aleti tabanca ise bölgedeki bir su kuyusunda bulundu. - MANİSA

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Ahmetli, Manisa, Silah, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tarladaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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