Son dakika haber! Tarlasını sürerken traktör ile ızgara arasına sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Tarlasını sürerken traktör ile ızgara arasına sıkışarak hayatını kaybetti

16.10.2022 14:32
Son dakika haber! Tarlasını sürerken traktör ile ızgara arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada traktör ile ızgara arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada traktör ile ızgara arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Şenlik köyünde ikamet eden Hasan Arslan, tarlasını sürdüğü esnada kendisine ait traktörün arkasında bulunan ızgarayı ayarlamak isterken bir anlık dalgınlık sonucu çalışır vaziyetteki traktörle ızgara arasına sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Hasan Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi, Devrekani Devlet Hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Hasan Arslan, Devrekani, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tarlasını sürerken traktör ile ızgara arasına sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tarlasını sürerken traktör ile ızgara arasına sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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