Son dakika haber | Tarlasının kenarına kenevir ekti gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tarlasının kenarına kenevir ekti gözaltına alındı

22.06.2022 10:13
Son dakika haber | Tarlasının kenarına kenevir ekti gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Soma ilçesinde tarlasının kenarında plastik kutular içinde kenevir bitkisi eken şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde tarlasının kenarında plastik kutular içinde kenevir bitkisi eken şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 44 kök kenevir bitkisinden 21 adet numune alındıktan sonra geri kalan 23 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Küçükgüney Mahallesi Hayatlı mevkiinde 21 Haziran Salı günü saat 15.00 sıralarında Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir istihbarat sonrası arazide yapılan aramada İ.S. (66) isimli şahsın tarlasının kenarında plastik kutular içinde ekili, boyları 15-110 santimetre arasında değişen 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerinden kriminal incelemesinin yapılması için 21 adet numune örneği alınırken geri kalan 23 kök kenevir bitkisi oluşturulan heyet huzurunda yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tarlasının kenarına kenevir ekti gözaltına alındı - Son Dakika

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