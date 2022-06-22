Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Küçükgüney Mahallesi Hayatlı mevkiinde 21 Haziran Salı günü saat 15.00 sıralarında Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir istihbarat sonrası arazide yapılan aramada İ.S. (66) isimli şahsın tarlasının kenarında plastik kutular içinde ekili, boyları 15-110 santimetre arasında değişen 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerinden kriminal incelemesinin yapılması için 21 adet numune örneği alınırken geri kalan 23 kök kenevir bitkisi oluşturulan heyet huzurunda yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Tarlasının kenarına kenevir ekti gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.