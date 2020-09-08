Son dakika haber... Tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah Tokat'ın (34) kullandığı otomobil, Kastamonu İstanbul kara yolunun Kurubenzinlik mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Binnaz Musluoğlu (45), Nuriye Tosun (64), Utku Arda Musluoğlu (10) ve Nurullah Bekir Tokat (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:33 - Kaynak: AA
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