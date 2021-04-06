Son dakika haber: TARNET, tarımda farkındalık için "Lider Çiftçi" oyununu geliştirdi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, çocuk ve gençlerin tarım konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla "Lider Çiftçi" oyununu geliştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım Kredi tarafından hayata geçirilen Akıllı Tarım Atölyeleri Projesi, orta öğretim öğrencilerine tarım odaklı teknoloji geliştirme fırsatı sunuyor. TARNET tarafından yürütülen projeyle belirlenen okullarda tarım odaklı teknoloji ve girişimcilik eğitimi veriliyor.

Atölyelerde problem çözme, liderlik, sosyal girişimcilik, yenilikçi düşünce, inovasyon, etik, enerji ve yaşam, temel ekoloji ve tarım, gıda, temel elektronik ve elektronik, kodlama, robotik, tasarım ve üretim, iş modeli geliştirme gibi eğitim verilen alanlar bulunuyor.

Proje çerçevesinde geliştirilen "Lider Çiftçi" oyununun, çocuk ve gençler üzerinde tarım konusunda farkındalık oluşturması amaçlanıyor. Oyun mahsulden seraya, meteoroloji istasyonundan sulama sistemlerine, otonom hava ve kara araçlarına kadar tarımın tüm katmanlarını içinde barındırıyor.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımda genç istihdam oranının düştüğünü belirterek, yeni neslin tarım sektörüne olan ilgisini yükseltmek gayreti içinde olduklarını söyledi. Yılmaz, "Çocuklarımız ve gençlerimizle doğru iletişim kurarak, onların dillerinden tarım ve teknolojinin fırsatlarını, faydalarını ve insanlığın sağlıklı gıdaya ulaşabilme serüvenini anlatan Lider Çiftçi kutu oyunumuz, sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Akıllı Tarım Atölyeleri'nin yakın zamanda farklı dil seçenekleriyle tüm dünya ile tanışmasını planladıklarının altını çizerek,"Atölyelerimizin kurulma aşamalarında doğal yollardan kamuoyunun dikkatini çekmeye başlayan projemiz, çeşitli kanallar vasıtasıyla yurt dışından da talep almaya başladı. Bu taleplerin kapasitesini belirlemek ve satış programını doğru yöntemlerle yapmak için, önümüzdeki dönemde projenin tarımı sevdirecek birçok ürününü dünyaya açmayı düşünüyoruz." dedi.