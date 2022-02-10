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Son dakika haber | Tarsus'ta evde çıkan yangında yaşlı adam öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Tarsus'ta evde çıkan yangında yaşlı adam öldü

10.02.2022 20:49
Son dakika haber | Tarsus'ta evde çıkan yangında yaşlı adam öldü

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı evin mutfak kısmında çıkan yangında Mustafa Ötebaş (81) hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı evin mutfak kısmında çıkan yangında Mustafa Ötebaş (81) hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokakta 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaş, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Ağır şekilde yaralanan Ötebaş, evden çıkamadı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Ötebaş da evden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ötebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haber | Tarsus'ta evde çıkan yangında yaşlı adam öldü
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Yangın, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tarsus'ta evde çıkan yangında yaşlı adam öldü - Son Dakika


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