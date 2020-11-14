Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı - Son Dakika

Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı

14.11.2020 15:02
Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Tarsus Süleyman Şah Hava Koşusu müsabakaları yapıldı.

MERSİN'de Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Tarsus Süleyman Şah Hava Koşusu müsabakaları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Tarsus Süleyman Şah Hava Koşusu müsabakaları Halitağa Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 38 ilden 130 sporcunun katıldığı müsabakalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sporcular, menzil atışında hünerlerini sergilerken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Federasyon Başkanı Cengiz Tokgöz ile bir araya gelerek, katılım sağlayan tüm sporculara başarılar diledi.

Belediye Başkanı Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak şehrimizin tanımına katkı sağlayacak organizasyonlara ve sporculara yönelik desteğimiz her zaman devam edecek. Kentimizin kültürel değerlerini ve topraklarında barındırdığı tarihi eserlerini dünyaya tanıtmak adına attığımız adımlara destek verecek nitelikte olan bu etkinlikte görev alan herkese teşekkürleri sunarken, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.Konuşmaların ardından Başkan Bozdoğan, organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.Federasyon Başkanı Toksöz ise Tarsus Belediyesi'nin katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a teşekkür etti.

Programın sonunda ilçe protokol üyeleri, sporcularla toplu fotoğraf çektirdi.

Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı
Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı
Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı
Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı
Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Tarsus, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Tarsus'ta okçuluk heyecanı - Son Dakika Spor


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