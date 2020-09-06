Son dakika haber! Tarsus'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Tarsus Toptancı Sebze ve Meyve Hali Tesisleri arakasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın çevrede bulunan paketleme tesisine sıçramadan söndürüldü.