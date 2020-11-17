Son dakika haber... Tarsus'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak ağır şekilde yaralandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 2855 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan ve daha önceden kavgalı olan Ü.T ile H.M. tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.M. üzerinde bulundurduğu tabancayla Ü.T'yi ağır şekilde yaralandı.

Ü.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.M. olaydan sonra suç aleti ile birlikte polise teslim oldu. - MERSİN